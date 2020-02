Ausilio: trovato l’accordo, contratto prolungato fino al giugno 2022

Inter, pare sia stato trovato l’accordo tra la dirigenza della squadra nerazzurra e Piero Ausilio, per prolungare di altri due anni il suo contratto con il club milanese

INTER AUSILIO AGGIORNAMENTO/ Proseguono le notizie che riguardano il futuro del dirigente Piero Ausilio, il cui contratto con l’Inter è in scadenza a giugno. Le voci che vedrebbero un altro dirigente affiancare Beppe Marotta nella prossima stagione si sono susseguite, ma c’è anche chi va contro corrente. Secondo ‘La Repubblica’, sembrerebbe che il manager nerazzurro avrebbe trovato un accordo con i vertici della società meneghina e principalmente con il presidente Steven Zhang, per prolungare di altri due anni il suo legame con il club milanese, lo stesso che ha anche l’allenatore Antonio Conte. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, ambizioni super | Altri due big per Conte

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Juventus su Icardi | Piano ‘diabolico’ per prenderlo

Secondo il quotidiano romano quindi niente ribaltone e si proseguirà con la coppia di dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio, che questa estate hanno regalato un calcio mercato scoppiettante e grandi colpi, con la ciliegina sulla torta di Christian Eriksen, preso nella finestra di mercato invernale.