Calciomercato, niente Inter | Il Real Madrid paga la clausola

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di un bomber finito nel mirino dei nerazzurri per l’eventuale eredità di Lautaro Martinez

Che ne sarà di Lautaro Martinez? L’Inter non ha intenzione di privarsene, ma il richiamo delle grandi società straniere potrebbe indurre lo stesso argentino a chiedere di andar via. Nello specifico quello del Barcellona e del suo compagno in Nazionale nonché idolo Leo Messi, a cui è indubbiamente difficile resistere. Eventualmente i nerazzurri cercherebbero di ricavare il massimo possibile dalla partenza dell’attaccante strappato due anni fa al Racing e a una concorrenza importante dietro il pagamento di circa 25 milioni bonus compresi. Il massimo vorrebbe dire incassare per intero la cifra della clausola risolutiva, valevole solo per l’estero e dal 1° al 15 luglio: ovvero 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, post Lautaro: Perez batte tutti per Haaland

L’Inter penserebbe soprattutto ad Aubameyang, in uscita dall’Arsenal, per il post Lautaro, anche se nei giorni scorsi è salita alla ribalta anche la candidatura di Erling Haaland. Il centravanti norvegese è stato molto vicino alla Juventus nel gennaio scorso, preferendo alla fine il trasferimento al Borussia Dortmund, ed è considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale. I nerazzurri potrebbero sfruttare a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti tra Marotta e il suo agente Mino Raiola, tuttavia la concorrenza è così importante e agguerrita che l’operazione resta molto più che complicata. Proprio oggi il portale spagnolo ‘Don Balon’ scrive che per il classe 2000, autore di ben 40 gol fino allo stop causa emergenza coronavirus, ha intenzione di muoversi con assoluta decisione il Real Madrid, da tempo alla ricerca di un nuovo bomber.

Per sconfiggere i rivali nella corsa al 19enne nato in Inghilterra, il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez, notoriamente interessato pure allo stesso Martinez, sarebbe pronto a pagare la clausola che ammonterebbe a 80 milioni di euro.

