Calciomercato, sprint del Milan | Rischio beffa per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’accelerata del Milan per un centrocampista nel mirino della dirigenza nerazzurra

In vista della prossima stagione l’Inter tiene calda la pista che conduce a Olivier Giroud. Il bomber francese in scadenza col Chelsea era ed è il preferito di Conte per il ruolo di vice Lukaku. Beppe Marotta sarebbe pronto a prenderlo a costo zero dopo che a gennaio è andato a sbattere contro il muro dei ‘Blues’, ma dovrà sconfiggere una concorrenza che comprende pure la Lazio. Inoltre rumors di calciomercato sussurrano che la società di Abramovich abbia proposto il rinnovo di un anno al classe ’86 di Chambery.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, niente Inter | Il Real Madrid paga la clausola

Calciomercato Inter, un altro francese nel mirino: ma è partito l’assalto del Milan!

Nel mirino della dirigenza di viale della Liberazione c’è pure un altro francese Campione del Mondo nel 2018, vale a dire Corentin Tolisso. Vicino al Napoli quando era ancora al Lione, ora i media tedeschi sostengono sia fuori dal progetto futuro del Bayern Monaco e quindi sulla lista dei partenti. A quanto pare, però, il classe ’94 di Tarare interessa e pure molto al Milan. Secondo ‘Todofichajes.com’ i rossoneri si stanno già muovendo per cercare di anticipare la concorrenza dei cugini: per il sito spagnolo i rossoneri potrebbero offire ben 35 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, addio con scambio | Rispunta lo United

Tolisso è probabilmente uno dei tanti centrocampisti in orbita Inter. Il preferito rimane sicuramente, almeno da Antonio Conte, l’ex Juventus Vidal. Il cileno potrebbe essere una delle contropartite che il Barcellona proverà a inserire nella trattativa per Lautaro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo ostacolo per Aubameyang | Le ultime

Inter, da Lukaku ad Handanovic | I nuovi stipendi col ‘taglio’ Lega