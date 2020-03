Calciomercato Inter, erede Lautaro | Clamoroso affare in Serie A

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta sul futuro di Lautaro Martinez e sul suo possibile erede. Il retroscena dell’agente lancia una candidatura a sorpresa

Lautaro Martinez rimane il giocatore dell’Inter in assoluto più al centro delle voci di calciomercato. In Spagna e non solo non si fa che parlare dell’attaccante nerazzurro, che nonostante le dichiarazioni del vice-presidente Zanetti sembra davvero destinato a lasciare i nerazzurri per raggiungere il connazionale nonché idolo Leo Messi al Barcellona. Il quale punta a strappare uno sconto rispetto ai 111 milioni di euro della clausola risolutiva, attraverso l’inserimento di un paio di contropartite.

Calciomercato Inter, “cercato un anno fa”: occhio a Immobile per il post Lautaro

Una di queste potrebbe ovviamente essere Arturo Vidal, che era e probabilmente è ancora il grande desiderio di Antonio Conte per quanto concerne il centrocampo, anche se negli ultimi giorni ha preso quota la candidatura dell’ex Coutinho. Il brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e così tornerà sul groppone dei blaugrana: come raccolto in esclusiva da Interlive.it, però, il suo nome ‘spacca’ in due la società. Per l’eredità di Lautaro il nome più autorevole rimane quello di Aubameyang, in uscita dall’Arsenal, tuttavia non bisogna trascurare alcuna pista. Nemmeno le più clamorose, come quella che conduce all’attuale capocannoniere del campionato: Ciro Immobile. Cinico e con grandissimo spirito di sacrificio, il 30enne di Torre Annunziata ha tutto insomma per piacere al tecnico nerazzurro. D’altronde come svelato dal suo agente Alessandro Moggi a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’Inter si è interessata a lui già “un anno fa”, però è chiaro che l’operazione sarebbe complicatissima per via dell’elevate richieste – minimo 60 milioni di euro – del patron della Lazio Claudio Lotito. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Un tentativo Marotta potrebbe farlo comunque, magari mettendo sul piatto una contropartita. Immobile è nel pieno della maturità calcistica, inoltre a differenza di altri profili non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e pretenderebbe uno stipendio di gran lunga inferiore ad Aubameyang (11 milioni almeno), tanto per fare il nome di colui che ad oggi viene dato in pole per il post Lautaro.

