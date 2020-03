Calciomercato Inter, via Sanchez | ‘Sgarbo’ al Milan per il sostituto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sanchez e il suo possibile sostituto. Non si può escludere ritorno di fiamma per un giocatore ora al Milan

L’Inter saluterà Sanchez una volta conclusa questa stagione, ammesso sempre che venga ripresa dopo la sospensione causa emergenza coronavirus. Questo perché il club nerazzurro non ha intenzione di trattare col Manchester United il suo eventuale acquisto a titolo definitivo o ritorno sempre in prestito, una decisione peraltro presa da tempo. Marotta e Conte avrebbero voluto sostituirlo con Dries Mertens, però il belga è ormai prossimo a rinnovare il suo contratto col Napoli attualmente in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus-Inter, rivelazione choc | Tampone giorno della partita

Calciomercato Inter, post Sanchez: ritorno di fiamma e ‘sgarbo’ al Milan

Sfumato Mertens, l’Inter è ora chiamata a scegliere un altro profilo. Ieri dalla Germania hanno rilanciato la candidatura di Mario Gotze che sicuramente si libererà a zero dal Borussia Dortmund, profilo però che difficilmente verrebbe ‘promosso’ da Antonio Conte il quale per il post Sanchez potrebbe chiedere un giocatore con più presenza fisica e già avvezzo alla nostra Serie A. A tal proposito occhio al possibile ritorno di fiamma per Ante Rebic, cercato appunto già nella scorsa estate. In Spagna ipotizzano una sua richiesta di partenza dal Milan, dove è giunto in prestito (biennale) ad agosto qualora i rossoneri non riuscissero a qualificarsi almeno per l’Europa League. Al momento la squadra allenata da Stefano Pioli è settima in classifica, quindi fuori dalle competizioni europee…

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, conferme sullo scambio | Marotta al lavoro

In caso di ritorno all’Eintracht, col quale ci sono buoni rapporti, l’Inter potrebbe avanzare una proposta di prestito con magari annesso diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, dissapori in società | Da Lautaro a Coutinho: le ultime di InterLive