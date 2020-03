Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Scambio col Real Madrid

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Icardi mettendo stavolta in evidenza l’indiscrezione clamorosa riguardo un possibile scambio col Real

Mauro Icardi dovrebbe far ritorno all’Inter poiché il Paris Saint-Germain non sarebbe più intenzionato a riscattare il suo cartellino, ma anche perché lo stesso centravanti argentino ambirebbe al riapprodo in Italia dove è rimasta la sua famiglia. Il rientro nel progetto sportivo di Conte sarebbe nel caso impossibile, motivo per cui Marotta dovrebbe per forza di corse cercargli nuovamente un’altra sistemazione. Sull’ex capitano nerazzurro potrebbe ripiombare la Juventus, rimasti a caccia di un numero 9, anche se i bianconeri rischierebbero di venir ancora una volta respinti da Suning.

LEGGI ANCHE ->>> Affare a costo zero: ha scelto l’Inter di Conte | Ma c’è un ostacolo

Calciomercato Inter, Icardi al Real con un super scambio: le ultime

A risolvere il grosso ‘problema’ potrebbe essere il Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Don Balon’, il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez valuta con molta attenzione la candidatura di Icardi come erede di Karim Benzema. Il ‘sogno’ Mbappe e il giovane talento norvegese Haaland del Borussia Dortmund appaiono oggi impossibili o quasi da raggiungere, ecco perché il classe ’93 di Rosario potrebbe alla fine essere il prescelto per l’attacco della squadra di Zidane. Icardi realizzerebbe così il sogno, dichiarato, di vestire la maglia dei ‘Blanços’.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | C’è la svolta: i dettagli

Per il portale spagnolo Icardi verrebbe valutato dall’Inter tra i 50 e i 60 milioni di euro e il Real anziché questa cifra potrebbe mettere sul tavolo una proposta di scambio con Luka Jovic. Il bomber serbo, che ha fallito nel suo primo e quasi sicuramente ultimo anno a Madrid, ha infatti più o meno la stessa valutazione. Accostato recentemente al Napoli, che penserebbe a lui come sostituto di Milik, il 22enne sarebbe elemento gradito al club nerazzurro fin dalla passata stagione, quando vestiva ancora la maglia dell’Eintracht.

LEGGI ANCHE ->>> Erede Handanovic: Pastorello all’opera, ma spunta altro nome | Le ultime di InterLive