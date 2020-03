Rivaldo: “Martinez troppo giovane, Barcellona riprenditi Neymar”

Inter, l’ex attaccante Rivaldo va contro corrente e sconsiglia l’acquisto da parte del Barcellona di Lautaro Martinez. Secondo l’ex giocatore il club spagnolo dovrebbe fare di tutto per riprendersi Neymar

INTER RIVALDO SCONSIGLIA LAUTARO/ L’ex attaccante Rivaldo, è stato intervistato da ‘tycsports.com’ e ha voluto dare un consiglio al Barcellona. Queste le sue dichiarazioni, riguardanti la possibilità della squadra spagnola di acquistare l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. L’ex giocatore va contro corrente e ne sconsiglia caldamente l’acquisto. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Lautaro non sarebbe la soluzione. Ha appena 22 anni e ha ancora bisogno di crescere e fare esperienza, nonostante sia un bravo giocatore che in futuro potrebbe diventare anche più forte“. Poi ha spiegato quale sarebbe invece il calciatore ideale e ha dichiarato: “Neymar deve essere la priorità del Barcellona. Il club ha bisogno di concentrarsi soprattutto sul riacquistarlo per ricreare il forte attacco che aveva in passato”.

E’ risaputo che il Barcellona stia puntando forte su Lautaro Martinez e difficilmente, le parole dell’ex attaccante verranno ascoltate. Nonostante anche Neymar sia un altro degli obiettivi del club spagnolo, ma contemporaneamente il Psg è anche più difficile da convincere a lasciar partire il suo fuoriclasse rispetto all’Inter.