Calciomercato Inter, nuova pista per Icardi | Dalla Spagna: ecco la formula

Le ultime di calciomercato Inter si soffermano di nuovo su Mauro Icardi mettendo in evidenza la nuova indiscrezione riguardo il futuro dell’argentino

A meno di sorprese il futuro di Mauro Icardi non sarà al Paris Saint-Germain. Il club transalpino non sarebbe infatti più propenso a riscattarlo, né il centravanti sembra avere l’intenzione di proseguire la sua avventura all’ombra della Tour Eiffel preferendo il ritorno in Italia dove è rimasta la sua famiglia. Ma sia chiaro: impossibile il suo reintegro nel progetto sportivo targato Conte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. In caso di riapprodo a Milano, quindi, Marotta dovrebbe per forza di cose trovargli di nuovo un’altra sistemazione. A tal proposito si riparla da tempo di Juventus, ma occhio a un possibile rilancio del Napoli e alle piste che conducono a Madrid: sponda Real così come Atletico.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Icardi può finire alla corte di Simeone. I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Todo Fichajes’, proprio i ‘Colchoneros’ sono tornati all’assalto del bomber di Rosario proponendo un prestito con obbligo di riscatto. La formula potrebbe esser gradita all’Inter che intende disfarsi del suo ex capitano a titolo definitivo – e l’obbligo è una garanzia in tal senso – evitando la rischiosa operazione con l’odiata Juventus, che ad oggi pare avere il gradimento massimo da parte del calciatore e di sua moglie nonché agente Wanda Nara. Diego Simeone, la cui moglie è in ottimi rapporti con Wanda, potrebbe però scendere in campo cercando di convincerlo a sposare la causa Atletico, dove sarebbe titolare indiscusso.

Dalla vendita di Icardi, qualora andasse davvero a monte il riscatto del Psg, l’Inter proverà a incassare una cifra vicina quantomeno a 60 milioni di euro. Ma non sarà facile…

