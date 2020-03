Emergenza coronavirus | Serie A, taglio stipendi giocatori: arrivata la svolta

Le ultime news Serie A mettono in evidenza la decisione in arrivo per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei giocatori in piena emergenza coronavirus

Entro lunedì l’Assocalciatori riceverà dalla Lega Calcio il piano collettivo per il taglio degli stipendi dei calciatori. A rivelarlo è l’agenzia ‘Ansa’. Più che un taglio, questo piano prevederebbe la sospensione degli stipendi dei calciatori di Serie A. Si tratterebbe di una misura transitoria utile a gestire in maniera condivisa la situazione in attesa di capire quando e se sarà possibile tornare a giocare. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nuova pista per Icardi | Dalla Spagna: ecco la formula

Emergenza coronavirus, Gravina: “Il calcio sta subendo danni economici. Il tema degli stipendi dei calciatori…”

“Diverse iniziative sono state avviate, ci sono delle proposte e si sta cercando di trovare una mediazione tra le diverse posizioni – ha detto a ‘Radio Sportiva’ il presidente della FIGC Gabriele Gravina a proposito della querelle stipendi – Non possiamo far finta che il calcio non stia subendo danni economici così come l’industria di tutto il paese da questa emergenza coronavirus. Il tema del costo del lavoro va posto senza mortificare nessuno ma ricorrendo a delle ipotesi di sospensione o riduzioni degli stipendi”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Rispunta vecchia pista ‘italiana’

Calciomercato Inter, sprint e offerta Chelsea | Affare a rischio