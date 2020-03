Mertens: pronto un contratto da 6 milioni di euro più bonus

Inter, Beppe Marotta ha pronto un contratto da 6 milioni di euro più bonus per l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Con questa cifra spera di convincere il calciatore e sbaragliare la concorrenza

INTER MERTENS AGGIORNAMENTO/ Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta, non ha ancora perso le speranze di portare a Milano l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Secondo ‘Il Mattino’, il club meneghino avrebbe pronto un contratto da 6 milioni di euro più bonus per il calciatore, che per il momento non ha ancora rinnovato con la formazione campana. Il presidente De Laurentiis spera comunque di riuscire a convincere il suo giocatore a restare, sfruttando anche l’opzione per il prolungamento dell’accordo. Naturalmente la concorrenza non manca visto che anche la Premier League con il Chelsea e la Liga con l‘Atletico Madrid, sarebbero ben felici di annoverare anche questo calciatore nel loro campionato.

In ogni caso basterà attendere qualche mese, a meno che Mertens non accetti le lusinghe del presidente della squadra partenopea e rinnovi prima del 30 giugno.