Le ultime news Inter mettono in risalto le parole del portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic in risposta alle domande dei tifosi su Instagram

“Inizialmente abbiamo tutti pensato che fosse una cosa meno grave di quello che è, l’abbiamo presa sotto gamba”. Così Samir Handanovic a proposito dell’emergenza coronavirus in risposta alle domande dei tifosi sul profilo Instagram dell’Inter. “Ora siamo consci di quanto sta succedendo – ha aggiunto il portiere e capitano nerazzurro, come riporta l’agenzia ‘Ansa’ – Seguiamo quello che ci dicono. C’è un poco di preoccupazione come è normale che sia”.

Inter, Handanovic: “La responsabilità devono avercela tutti. Non dico quale…”

“Com’è stare a casa? Ci si allena a casa facendo quello che si può e si vede qualche vecchio video – ha risposto Handanovic, già da diversi giorni tornato in Slovenia dopo il periodo di isolamento successivo all’ufficialità della positività di Rugani – Ho visto qualche partita ma tengo per me quale ho visto. La responsabilità devono avercela tutti. Io ho avuto ottimi compagni nella carriera e ottimi esempi dai quali cercavo di vedere come bisogna comportarsi nei momenti difficili”. L’Inter è alla ricerca di un nuovo vice e dell’erede di Samir Handanovic, che intanto avrebbe già rinnovato il contratto fino al giugno 2022.

