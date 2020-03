Biraghi: domani toccherà a lui essere il protagonista della video-chat

Inter, sarà il terzino Cristiano Biraghi il protagonista della video intervista di domani pomeriggio sui canali social nerazzurri. Si spera che risponda senza scherzi visto che sarà il 1 aprile

INTER BIRAGHI VIDEO INTERVISTA/ Proseguono le dirette con i giocatori nerazzurri tramite i canali social dell’Inter. Il protagonista del settimo episodio sarà il terzino Cristiano Biraghi. Il giocatore nonostante l’impegno non è ancora riuscito a convincere pienamente e ad entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri anche se è arrivato il suo primo gol contro il Ludogorets in Europa League. Come sempre Intertv e i canali social nerazzurri, chiedono ai propri tifosi di inviare le loro video-domande per il calciatore tramite il profilo Instagram, oppure i semplici quesiti tramite il profilo Twitter.

Come sempre le migliori verranno poste al terzino nerazzurro che si spera, nonostante sia il primo aprile, risponda con sincerità e senza scherzi alle domande che gli verranno poste dai suoi tifosi.