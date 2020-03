Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni rilasciate dall’agente di Lautaro Martinez oggetto del desiderio di Barcellona e non solo

“Essere uno dei più ambiti sul mercato è un sogno, ma per lui non sta succedendo niente di particolare”. Così Beto Yaque sul suo assistito Lautaro Martinez, il giocatore dell’Inter in questo momento più ambito sul calciomercato. “L’unica cosa che vuole è giocare e fare gol – ha aggiunto l’agente dell’attaccante argentino ai microfoni di ‘Radio Del Plata’ – Si dice che lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma per lui non fa alcun effetto, mentre altri calciatori non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, ora concentrato sul presente e sul suo lavoro all’Inter.

Calciomercato Inter, agente Lautaro batte cassa: “Speriamo suo lavoro venga ricompensato come merita”

Il rappresentante del ‘Toro’ ammette che per Lautaro si sta facendo avanti in molti e alla fine dell’intervista batte cassa: “Abbiamo parlato con molte persone, ma nulla di più. Al momento quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club, per cui non c’è nulla di formale o di serio. Chiaro, però, che la sua crescita ha fatto sì che le big del mondo lo osservino con attenzione. Adesso speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita“. Al momento l’Inter non vuole privarsene se non dietro il pagamento della clausola risolutiva che ammonta a 111 milioni di euro. C’è forse la disponibilità ad accettare, nello specifico dal Barcellona (in netta pole) al massimo una contropartita.

Suning è comunque pronta a blindarlo con un nuovo contratto, nei piani la cancellazione proprio della clausola o quantomeno l’innalzamento della cifra. In tal senso la trattativa col suo agente si prospetta assai complicata.

