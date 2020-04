Calciomercato Inter, Lautaro tra rinnovo e cessione | Le ultime di InterLive

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Lautaro Martinez che è nel mirino di diversi top club, Barcellona su tutti

Lautaro Martinez non è ufficialmente sul calciomercato, ma è come se lo fosse visto che nel suo contratto è presente una clausola da 111 milioni di euro. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, il club nerazzurro non vuole tuttavia privarsene e punta a rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2023 adeguando l’attuale stipendio (circa 1,5 milioni netti) e soprattutto alzando se non cancellando del tutto la suddetta clausola. La trattativa col suo entourage è però complicata, la richiesta di aumento sarebbe molto elevata, ma ci risulta essersi fermata ben prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE ->>> Emergenza coronavirus | Taglio stipendi: la decisione di Conte e giocatori

Calciomercato Inter, cessione Lautaro con contropartite: le ULTIME di INTERLIVE.IT

La trattativa con l’entourage dell’attaccante è però complicata, la richiesta di aumento sarebbe molto elevata, ma ci risulta essersi fermata ben prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus. Se una volta ripresa dovesse permanere questa distanza sul lato economico ma anche a quanto pare per la questione clausola, ecco che l’Inter deciderebbe in via definitiva di cedere Lautaro. In tal caso sarebbe aperta anche a un accordo diverso rispetto al pagamento della clausola, a un affare quindi comprensivo di contropartite tecniche. Per l’ex Racing è in netta pole il Barcellona, che già si sarebbe visto respingere delle offerte – proprio perché l’Inter ora non vuole venderlo – ma che in caso di nuovi rilanci potrebbe giocarsi la ‘carta’ Coutinho, che il Bayern Monaco non sarebbe propenso a riscattare. Il nome dell’ex sta però generando o nuovi dissapori all’interno della società, nello specifico tra l’Ad Marotta e il Ds Ausilio.

LEGGI ANCHE ->>> Sensi, riscatto e cessione | Ipotesi scambio col Barcellona

Come abbiamo svelato lo scorso 23 marzo, Ausilio è favorevole al ritorno del brasiliano – che ambisce al ritorno in Premier, proprio al Liverpool – mentre Marotta non sembra affatto convinto dell’affare sia sul piano economico che su quello prettamente tecnico considerato che il 27enne di Rio de Janeiro non è una seconda punta come Lautaro.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, da Perisic a Tolisso | L’annuncio del Bayern e le ultime di InterLive