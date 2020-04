Calciomercato Inter, nuovo affare col Sassuolo | Arrivano conferme

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la possibilità che nella prossima sessione il club nerazzurro e il Sassuolo portino a termine un altro affare

Non è a rischio, come ha spiegato Interlive.it, il riscatto di Stefano Sensi. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ svela però che, a causa dell’emergenza coronavirus che porterà a una minore possibilità di spesa, l’Inter e il Sassuolo potrebbero accordarsi per il rinvio dello stesso al giugno del 2021. In sostanza verrebbe prolungato per un altro anno il prestito del centrocampista che, dopo un eccellente avvio di stagione, è stato colpito da vari problemi fisici che lo hanno costretto a stare più in infermeria che sul campo.

Calciomercato Inter, da Sensi a Locatelli: nuova operazione col Sassuolo

L’operazione rinvio riscatto Sensi al 2021, aggiunge il quotidiano romano, potrebbe tuttavia essere collegata a quella per un altro giocatore neroverde: Manuel Locatelli. Il regista ex Milan è un’idea dell’Inter per rinforzare la mediana, consentendo a Conte di avere a disposizione una valida alternativa a Brozovic, come da noi anticipato il 18 febbraio. Sul classe ’98 di Lecco, valutato intorno ai 25 milioni di euro, c’è però anche la Juventus. A quanto pare il club bianconero è disponibile a lasciarlo in Emilia un’ulteriore stagione permettendogli di completare il percorso di maturazione. Tornando a Sensi, invece, c’è ovviamente l’eventualità che l’Inter lo riscatti a giugno come da accordi provando poi a cederlo a circa il doppio per mettere a segno una plusvalenza.

L’umbro interessa a top club del calibro di Manchester City e Barcellona. Proprio coi blaugrana occhio al possibile tentativo di scambio col brasiliano Arthur.

