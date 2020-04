Sanchez verso l’addio: piace all’Atletico Madrid

L’addio all’Inter è inevitabile e per lui potrebbe riproporsi uno scenario del passato: Sanchez, di proprietà dello United, può ritornare nella Liga e militare nell’Atletico Madrid. Il folletto cileno non sarà riconfermato per l’alto ingaggio e il rendimento non da top player dimostrato in questi mesi, complice anche un infortunio che l’ha tenuto fuori per circa 3 mesi. A confermarlo è l’agente Leo Rodriguez a ‘Radio Cooperativa’: “A Simeone piace molto Sanchez, gli offrirebbe la continuità di cui ha bisogno. All’Inter non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra anche per l’infortunio che ha avuto” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”