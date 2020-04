4 big dalla Premier: assalto Marotta, Conte gongola

4 big dalla Premier League: stando a ‘Tuttosport’, Conte e Marotta preparano l’assalto per quattro giocatori che potrebbero arrivare a condizioni economiche vantaggiose. Si tratta di Giroud e Alonso del Chelsea, Vertonghen del Tottenham e Aubameyang dell’Arsenal. L’attaccante dei ‘blues’ e il difensore degli ‘Spurs’ arriverebbero a costo zero, mentre la spesa complessiva per il laterale e per l’attaccante potrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro, considerando che l’attaccante è in scadenza nel 2021 e l’Arsenal ha le mani legate per il mancato accordo per il rinnovo.

