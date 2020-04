Lautaro Real, il retroscena: secco no del giocatore

Lautaro Martinez ha detto no al Real Madrid. Il retroscena è stato svelato al ‘Mundo Deportivo’ dal presidente del Racing Avellaneda Victor Blanco: “Ha sempre destato un grande interesse verso i club europei, ce lo chiesero in tanti, anche il Real Madrid. Alcuni emissari lo seguirono e fecero un’offerta per il prestito con opzione di acquisto, la cifra era importante. Lui rifiutò, decise di restare per continuare ancora a vincere con il Racing” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”