Ronaldo e Vieri: oggi avrebbero dei prezzi inarrivabili

Inter, Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo e Cristian Vieri sono due dei quattro giocatori più pagati nella storia del calcio moderno. Gli altri due sono Diego Armando Maradona e Michel Platini

INTER RONALDO E VIERI VALORE/ Un incredibile conteggio effettuato dal sito Skores, ha voluto mettere in correlazione gli acquisti di diversi fuoriclasse nella varie epoche e rapportarli ai costi odierni. Questa la classifica dei 10 acquisti più costosi della storia del calcio, calcolando naturalmente il prezzo pagato all’epoca, rapportato ai giorni nostri. Al primo posto c’è l’acquisizione per 25 milioni di sterline di Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo, che in data odierna sarebbe costato 380 milioni di pounds, circa 430 milioni di euro. Da un fenomeno ad un altro visto che al secondo posto c’è Diego Armando Maradona, che nel 1984 costò al Napoli di Ferlaino l’equivalente odierno di 340 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, assalto a Chiesa | Ecco l’offerta alla Fiorentina

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Icardi da piazzare | Possibile scambio due per uno

Calciomercato Inter, post Lautaro | Rispunta nome clamoroso

Al terzo posto si pone Michel Platini acquistato nel 1982 dalla Juventus al costo odierno di 335 milioni di euro, posizione che divide con Cristian Vieri quando venne acquistato dall‘Inter dalla Lazio nel 1999.