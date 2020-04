Calciomercato Inter, conferme su Giroud | Vice Lukaku: idea in Serie A

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Giroud con le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra e sul possibile piano B dei nerazzurri

Le dichiarazioni di ieri dell’intermediario Vincenzo Morabito trovano conferme stamattina in Inghilterra, precisamente su ‘Football London’: Olivier Giroud sta valutando il rinnovo e quindi la permanenza al Chelsea. Così l’Inter rischia seriamente di veder sfumare un importante affare a costo zero, nuovamente il bomber francese – dopo il fallito tentativo avvenuto nello scorso calciomercato di gennaio – che rappresentava ancora il profilo preferito in assoluto da Antonio Conte per il ruolo di vice Lukaku.

Calciomercato Inter, vice Lukaku: salta Giroud e nuova pista in Serie A!

L’Inter potrebbe ‘guardare’ in Serie A qualora Giroud decidesse davvero di proseguire la sua avventura londinese. Ritorno su Llorente? No, Un nome che può finire sulla lista di Marotta, pre-gradimento di Conte è quello di Inglese, centravanti di 28 anni reduce da una stagione terribile a causa di un paio di brutti infortuni.

Il 28enne di Lucera ha le caratteristiche richieste dal tecnico interista per le vesti di alternativa a Lukaku e col Parma, che l’estate scorsa se l’è ripreso dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto per circa 20 milioni complessivi, l’operazione potrebbe andare in porto senza grandi complicazioni e con una formula vantaggiosa per il bilancio considerati gli eccellenti rapporti tra le due dirigenze.

