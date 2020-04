Calciomercato | “Trattativa con l’Inter. Conte il migliore al mondo”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di un giocatore di Serie A in scadenza a giugno e a suo dire trattato dai nerazzurri a gennaio

Non solo Vertonghen e Giroud (anche se ieri l’intermediario ha allontanato il francese dai nerazzurri), l’Inter potrebbe ingaggiare a costo zero anche Romulo: “Il mio agente Pastorello (come noto in eccellenti rapporti con la società targata Suning, ndr) è in contatto con l’Inter e io sono in scadenza di contratto a giugno. Ho sfiorato due volte la possibilità di lavorare con Conte, chissà che le nostre strade non possano incrociarsi di nuovo – ha dichiarato il centrocampista italo-brasiliano in una diretta Instagram col giornalista Nicolò Schira – In estate? Sono in scadenza col Brescia, non posso negare che mi piacerebbe tornare in un grande club e lavorare con Antonio Conte. Vedremo cosa accadrà, come si dice in questi casi: mai dire mai…”.

Calciomercato Inter, Romulo cercato già a gennaio!

A quanto pare l’Inter ha cercato Romulo, che Marotta portò alla Juventus per volere di Conte (che poi andò via nel giorno del raduno) nell’estate 2014, già nello scorso calciomercato invernale. “A gennaio c’è stata una trattativa, loro cercavano un centrocampista e sia Conte che Marotta mi conoscevano bene: erano stati loro a volermi alla Juve nel 2014. Il mio più grande rimpianto è stato proprio quello di non essere mai stato allenato da Conte, che ritengo il miglior allenatore al mondo – ha svelato il 32enne – A mio avviso è bravissimo tatticamente e sa far rendere tutti i calciatori al meglio delle proprie possibilità, tirando fuori il massimo”.

