Calciomercato: Conte lo ha convinto | Futuro all’Inter, Juve ko

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna in merito al futuro di un grande talento di Serie A

Nel prossimo calciomercato l’Inter punterà ovviamente a rinforzare la squadra e di conseguenza a ridurre il gap dalla Juventus. Allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra cercherà di inserire altri italiani in rosa, perlomeno uno-due talenti nostrani che militano già in Serie A. A tal proposito, in cima alla lista figura probabilmente Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 in forza al Brescia di Massimo Cellino.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Tonali ha scelto!

Proprio sul futuro del ‘millennial’ giunge una clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Stando a ‘Don Balon’ il 19enne di Lodi ha scelto la sua prossima destinazione: l’Inter. Decisivo, per il portale spagnolo, la scesa in campo di Antonio Conte. A quanto pare il tecnico interista ha parlato personalmente col ragazzo convincendolo a preferire il progetto nerazzurro a quello della Juventus – per alcune fonti in pole – e degli altri top club europei. Sempre ‘Don Balon’ parla di possibile accordo col Brescia per circa 25 milioni di euro, ma fin qui il club lombardo ha sempre chiesto almeno il doppio. Staremo a vedere.

