Agente Alderweireld: ”Può andare via gratis, ecco perché”

Al ‘The Guardian’, l’agente di Alderweireld, Stijn Francis, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti che possono mettere in discussione il futuro del difensore centrale del Tottenham: ”I club non possono chiedere la riduzione degli stipendi ai giocatori se non per un motivo essenziale per la loro sopravvivenza. I contratti parlano chiari, ci sono delle situazioni ben precise che devono essere rispettate. Se insistono, dovrebbero accettare che i giocatori possano interrompere il loro rapporto gratuitamente” ha detto. Dunque, il difensore potrebbe tornare d’attualità per il mercato italiano.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”