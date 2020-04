Calciomercato Inter, agente Lautaro: “Ora tante chiacchiere, ma Messi…”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni rilasciate dall’agente dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez

Lautaro Martinez resta al centro delle voci di calciomercato, soprattutto quelle provenienti dalla Spagna visto che rappresenta il primo se non il primissimo obiettivo del Barcellona per quanto rigurda l’attacco. Oggi il ‘Mundo Deportivo, quotidiano vicino al mondo blaugrana, ha intervistato l’agente dell’argentino Beto Yaque. Ecco le sue parole: “Come vive con le voci di mercato? Come se nulla fosse, è concentrato solo sulla sua squadra, però sicuramente con grande soddisfazione sapendo che sta facendo molto bene. Sicuramente, per Lautaro, le parole del miglior giocatore al mondo (il riferimento è a Messi, ndr) sono state un grande elogio. Credo che sia molto bello e confortante per lui”. In chiusura Yaque ha respinto in malo modo le voci sul rinnovo con l’Inter: “Ha cinque anni di contratto e le notizie che escono sono solamente chiacchiere della stampa“.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: il punto

Come scritto da Interlive.it otto giorni fa, il club targato Suning non intende privarsi del classe ’97 se non dietro il pagamento della clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Nel caso però non intravedesse spiragli per il rinnovo, ecco che potrebbe aprire alla sua cessione a una cifra inferiore a quella della suddetta clausola e all’inserimento nell’operazione di una o più contropartite tecniche.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, asse con Raiola | Marotta ‘beffa’ la Juventus

Volpi: “Positivo al coronavirus. Ripresa Serie A, ecco la mia opinione”