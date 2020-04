Calciomercato, il big ha deciso | Vuole venire all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un big del calcio internazionale che ha scelto i nerazzurri come prossima destinazione

L’Inter potrebbe non ‘accontentare Conte sul vice Lukaku. Dopo infatti le dichiarazioni dell’intermediario Morabito, sono arrivate dall’Inghilterra conferme circa la possibile permanenza al Chelsea di Olivier Giroud. Il club nerazzurro rischia così dover guardare altrove per la questione alternativa al bomber belga. A tal proposito occhio a Roberto Inglese del Parma, col quale la dirigenza interista vanta eccellenti rapporti. L’operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto e includere un paio di contropartite.

Calciomercato Inter, Vidal ha scelto: le ultime

L’Inter può invece far felice Conte per quanto riguarda il centrocampo, ovvero acquistando il giocatore che desidera da tempo: Arturo Vidal. Dalla Spagna rilanciano ancora sul futuro del cileno, ribadendo il suo rifiuto al trasferimento in Cina da cui ha ricevuto due importanti offerte.

Il classe ’87, che ora il Barcellona è disposto a lasciar partire preferendo ovviamente il suo collocamento nell’affare Lautaro, vuole rimanere nel calcio europeo. Nello specifico, come riporta ‘Fox Sports’, approdare in nerazzurro e ricongiungersi con Conte. Nel prossimo calciomercato il cartellino dell’ex Juventus potrebbe costare sui 10 milioni di euro.

