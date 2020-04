Coronavirus: le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del responsabile dello staff medico nerazzurro Piero Volpi

“Questa è un’emergenza che non può portare a ragionare sul lungo, ma neppure sul medio periodo. Possibile ripresa il 4 maggio? Si potrà valutare con certezza solo alla fine di aprile se sarà possibile davvero una ripresa. Abbiamo a che fare con la salute, i rischi sono enormi, qui ci sono in ballo le vite delle persone. Ci guidi la scienza, non altro”. Così il dott.Piero Volpi ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito alla possibile ripresa o meno del calcio giocato.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, assalto a Nainggolan: ecco l’offerta per l’Inter

Inter, Volpi: “Non posso ancora dire di aver sconfitto il coronavirus. Si rischia di sottovalutare questa emergenza”

A sorpresa il responsabile dello staff medico dell’Inter ha confessato di aver contratto il coronavirus: “Il 27 marzo mi sono ricoverato: è un’esperienza che non auguro a nessuno. C’è una totale distanza tra la realtà vera e quella percepita, in questa tremenda storia – le sue toccanti parole – Il rischio è che si tenda a sottovalutare l’emergenza che stiamo ancora affrontando”.

Ora come sto? Meglio – ha risposto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Ho lasciato l’ospedale, sono a casa. Sono in isolamento a casa, con la mascherina e tutte le precauzioni possibili per chi vive con me. Non posso ancora dire di aver sconfitto il Covid-19: dopo la quarantena di 14 giorni, farò due tamponi che mi diranno se ne sono uscito“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ PSG | Assalto al big di Conte

Calciomercato Inter, Vecino saluta | Scambio con l’altra big