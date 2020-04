Figo: “Ronie pensa positivo e dai forza alle persone”

Inter, video-diretta sul canale Instagram di Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo, con diversi campioni come Luis Figo, David Beckam e Christian Vieri. Gli ex calciatori hanno ricordati i loro trascorsi con un occhio anche sul presente problema sanitario

INTER RONALDO-FIGO INSTAGRAM/ In questo periodo di Coronavirus le video-dirette sono diventata un must. L’ex attaccante Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo, ne ha appena fatta una in cui sono intervenuti, tramite il suo profilo Instagram, diversi campioni con cui ha giocato come Luis Figo, David Beckam e Bobo Vieri. Durante la lunga conversazione, il campione portoghese ha voluto ricordare il suo periodo a Madrid in cui hanno giocato insieme e ha detto: “Abbiamo avuto l’opportunità di raccogliere talenti e anche persone molto umane. Per tutto il tempo in cui siamo stati insieme è stato molto speciale. Tutto ciò ci ha permesso di vincere e pur essendo calciatori con un certo tipo di nome, ognuno sapeva cosa fare e come lavorare. Ci ha permesso tanti bei momenti vincenti“. Il fuoriclasse brasiliano, ora presidente del Valladolid, ha prontamente risposto: “Ero felice di allenarmi con te e gli altri. Non abbiamo potuto vincere tutto, ma il calcio è così ed è anche questa la sua bellezza. Oggi sono molto contento del Valladolid soffro molto, ogni settimana quando giochiamo è una sofferenza. Ho molto lavoro da fare, molti progetti da fare. Stiamo cercando di cambiare la storia del Valladolid. È difficile competere con le società di medie e grandi dimensioni“.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, il big ha deciso | Vuole venire all’Inter