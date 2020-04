Calciomercato Inter, colpo Chiesa | Operazione clamorosa

I nerazzurri possono battere la concorrenza della Juventus con uno scambio a dir poco pazzesco. Ecco tutti i dettagli del possibile affare Chiesa



Il nome di Federico Chiesa resta a quanto pare uno dei primi sulla lista della spesa dell’Inter in vista della prossima stagione. Secondo indiscrezioni Conte lo vedrebbe bene da tornante di destra, nel ruolo insomma dove quest’anno ha agito soprattutto Candreva. Commisso non vuole privarsene tanto che gli ha proposto il rinnovo del contratto con adeguamento al rialzo dello stipendio, ma la voglia del figlio d’arte di trasferirsi in una big potrebbe alla fine spuntarla.

Calciomercato Inter, Chiesa con uno scambio super

Il classe ’97 ha da tempo un’intesa con la Juventus sulla base di un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. La Fiorentina, tuttavia, preferirebbe cederlo ai nerazzurri con cui vanta un eccellente rapporto. I viola stessi, qualora dovessero rassegnarsi alla sua cessione, potrebbero formulare al club di Suning una proposta shock che consentirebbe però all’Inter di non tirare fuori nemmeno un euro per il cartellino di Chiesa. Vale a dire uno scambio con Mauro Icardi, ad oggi destinato più al ritorno in Italia che alla permanenza al PSG previo riscatto. Del resto Commisso è un patron ambizioso nonché forte abbastanza sul piano economico per permettersi l’ingaggio del centravanti di Rosario. Il quale, ovviamente, andrebbe convinto a scendere di livello.

Pensiamo, invece, che l’Inter accetterebbe subito l’offerta, poiché in un sol colpo befferebbe due volte la Juventus mettendo le mani su Chiesa e facendogli perdere uno dei primissimi obiettivi per l’attacco.

