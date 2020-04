Mertens: c’è la concorrenza di diversi club della Premier League

Inter, l’attaccante del Napoli Dries Mertens non ha ancora trovato l’accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno con il club partenopeo. L’Inter resta in pole position ma deve guardarsi dai club della Premier League

INTER MERTENS AGGIORNAMENTO/ Il campionato è fermo da marzo, ma l’accordo per il rinnovo tra Dries Mertens e il Napoli, che sembrava ormai in dirittura di arrivo, ha fatto come certi treni ed è ancora in ritardo. Nell’attesa, le squadre interessate al calciatore restano sempre pronte a prenderlo a parametro zero nella prossima estate. In pole position c’è sicuramente l’Inter, ma per il club milanese la concorrenza è tanta, a prescindere che l’attaccante potrebbe poi spiazzare tutti e accordarsi sul filo di lana con il Napoli.

Come ha spiegato nell’edizione odierna il ‘Sunday Express’, a sfidare il club di Suning ci sarebbero diverse squadre della Premier League: in primis il Chelsea che aveva già provato a prendere il calciatore belga, ma non sono da sottovalutare nemmeno Manchester United e Arsenal.