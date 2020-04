Calciomercato Inter, scambio con la Juventus | ‘Regalo’ per Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la possibilità di uno scambio con la Juventus con protagonisti due giocatori non top

E’ un pallino di Antonio Conte fin da quando indossava la maglia della Fiorentina, forse anche da prima. E fu uno dei motivi che lo portò a rompere con la Juventus, fino alle clamorose dimissioni nel luglio 2014, il giorno dopo il raduno… Alla fine il giocatore si trasferì Torino, anche se un anno dopo quando il tecnico salentino ormai non c’era più. C’era però, e questo è certo Beppe Marotta. L’Ad ora è in nerazzurro, ha rivoluto con sé Conte e chissà che finalmente non possa accontentarlo, seppur sei anni più tardi.

Calciomercato Inter, scambio con la Juventus: Conte esulta!

Il pallino di Conte, che veste la maglia bianconera da cinque anni è Juan Cuadrado. A onor del vero l’esterno colombiano piace e molto pure a Marotta, ecco perché non è fantamercato ipotizzare un tentativo da parte dell’Inter nel prossimo calciomercato. Sapendo dell’ammirazione dei due grandi ex nei confronti del quasi 32enne di Necocli, potrebbe essere la stessa Juve a offrirlo come pedina di scambio per Mauro Icardi, uno dei primi se non il primo obiettivo in assoluto de ‘La Vecchia Signora’ per quanto riguarda l’attacco. Attenzione però, poiché la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe farsi avanti e offrire Cuadrado in cambio di un altro nerazzurro: ovvero Matias Vecino.

L’uruguaiano è in uscita da Appiano (i rapporti con Conte non sono idilliaci) ed è più che gradito a Sarri, il quale lo ha già allenato e svezzato all’Empoli diverse stagioni fa. I bianconeri potrebbero proporre uno scambio alla pari, mentre l’Inter chiedere in aggiunta un conguaglio di circa 5-8 milioni di euro dato che l’ex Fiorentina è più giovane di tre anni.

