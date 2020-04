Cessione Joao Mario, scambio a sorpresa con lo Sporting CP

Joao Mario potrebbe tornare allo Sporting Lisbona. Le ultimissime riferite da ‘A Bola’ riportano l’interesse dei lusitani per il centrocampista, ancora di proprietà dell’Inter che da anni sta cercando un acquirente per venderlo a titolo definitivo. Dopo la buona parentesi a Mosca, Joao Mario sembra essersi rilanciato e aspira a tornare in un club importante di fama internazionale. L’Inter potrebbe accettare in virtù dell’inserimento di Marcos Acuna, esterno classe 1991 che piace a Conte. Lo scambio potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”