Elkjaer: “Le qualità di Eriksen si vedranno col tempo”

Inter, l’ex attaccante Preben Elkjaer Larsen ha voluto dare il suo parere sul suo connazionale Christian Eriksen. L’ex calciatore si è detto convinto che il centrocampista arrivato dal Tottenham fare molto bene in nerazzurro

INTER ELKJAER LARSEN SU ERIKSEN/ L’ex attaccante del sorprendente Verona di Osvaldo Bagnoli che vinse il campionato 1984/85 Preben Elkjaer Larsen, è stato intervistato da Ekstrabladet, per dare la sua opinione sul suo connazionale Christian Eriksen. Queste le sue parole: “All’inizio è stato difficile per lui, ma probabilmente si divertirà. E in questo periodo in cui tutto è fermo, può pensare un po’ al motivo per cui ha avuto i problemi che ha avuto all’inizio. Ci possono essere molte ragioni in questo senso. Non credo che Conte abbia capito in quale posizione dovrebbe giocare Eriksen. In Italia c’è grande passione per il calcio, Christian ha semplicemente un altro carattere e la passione per il gioco la mostra a modo suo. Probabilmente gli italiani non hanno ancora imparato a conoscerlo.

Christian non è un ragazzo che entra e prende il controllo. Non è il suo modo di essere, ma le sue qualità si vedranno col tempo”.