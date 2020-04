Lautaro: il giocatore posta una sua foto dopo un gol, tifosi dubbiosi

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez ha voluto postare sul suo profilo Instagram una sua foto mentre esulta dopo una rete segnata che però può essere interpretata sia in maniera positiva che negativa

INTER LAUTARO FOTO SU INSTAGRAM/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha voluto postare sul suo profilo Instagram una foto che lo vede esultare dopo un suo gol con la squadra meneghina. Da valutare il significato di questo gesto, che si presta a due diverse interpretazioni, una positiva per i tifosi nerazzurri e l’altra negativa, naturalmente in chiave mercato futuro. Il ‘messaggio’, potrebbe essere interpretato come un segnale di fedeltà verso i colori del cielo e della notte, come a dire: “Le voci di mercato non mi interessano io resto qui”. Oppure come un messaggio di ringraziamento, che potrebbe essere: “Questi colori saranno sempre nel mio cuore anche dopo che me ne sarò andato“.

E’ risaputo che il Barcellona prosegue il pressing sia sul procuratore che sul club per averlo, ma anche diverse squadre della Premier League, in primis il Manchester City di Guardiola, sono pronte a fare offerte per il calciatore.