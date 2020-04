Calciomercato Inter, possibile colpo in casa Ajax | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il forte interesse della dirigenza nerazzurra per un grande talento olandese in forza all’Ajax

L’Inter sempre in prima linea sul calciomercato internazionale per quanto concerne i giovani di grande se non grandissima prospettiva. L’ultimo a finire nei radar, stando alle indiscrezioni del ‘Guardian’, è Sontje Hansen, attaccante olandese in forza nell’Ajax. Sul 17enne di Hoorn, già nel giro dell’Under 18 ‘oranje’, c’è però la fila: dal Manchester City fino alle altre due big italiane Juventus e Milan. Il classe 2002 ha già debuttato in prima squadra (due le apparizioni in tutto) e ha una valutazione di circa 6 milioni di euro.

Calciomercato Inter, arriva un talento bulgaro: l’annuncio dell’agente

Sempre a proposito di giovanissimi talenti, il club targato Suning ha messo le mani sul bulgaro classe 2004 Nikola Iliev ora al Botev Plovdiv. Ad annunciarlo è stato lo stesso agente del ragazzo: “Abbiamo pensato che l’Inter fosse il posto giusto per lui – le parole di Kaloyan Ivanov ai microfoni di ‘Novapress’ – Il direttore sportivo (con riferimento ad Ausilio, ndr) doveva venire in Bulgaria, ma a causa del coronavirus la sua visita è saltata. Se tutto va bene, firmerà con i nerazzurri in estate”.

