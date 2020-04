Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Arriva l’annuncio!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez con le importanti dichiarazioni di un giornalista molto vicino al Barcellona

“Non è più un mistero, è lui il prescelto”. Ai microfoni di ‘calciomercatoweb.it’ Gabi Sans si è sbilanciato sul futuro di Lautaro Martinez. Secondo il giornalista spagnolo del ‘Mundo Deportivo’ molto vicino al Barcellona, l’attaccante dell’Inter è destinato a trasferirsi nel club blaugrana: “Cerca l’erede di Suarez ed è lui il prescelto – ha detto – L’argentino è un elemento che attira molto Bartomeu e che in primis vorrebbe portare in blaugrana. Il motivo è semplice: il mandato del presidente catalano si appresta a terminare e vorrebbe, dunque, consolidare la propria posizione con un colpo ad effetto, come il nerazzurro”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi | Doppia strada per ‘beffare’ la Juve

Calciomercato Inter, Sans: “Lautaro vuole giocare con Messi. Ecco le contropartite”

Sans poi si sbilancia ulteriormente, confermando quanto viene detto da tempo in Spagna: “Da quello che filtra, l’entourage di Lautaro Martinez sarebbe già al lavoro per far nascere la trattativa, forti del desiderio del proprio assistito, quello di voler giocare al fianco di Messi“. Come spiegato da Interlive.it l’1 aprile scorso, il gruppo Suning non intende privarsi del suo numero 10 se non dietro il pagamento della clausola fissata a 110 milioni di euro. Potrebbe accettare una cifra inferiore, portando avanti un’operazione con contropartite qualora non intravedesse spiragli per il rinnovo del contratto con allegato innalzamento se non cancellazione della clausola stessa.

“Nell’operazione – spiega Sans in conclusione – il Barcellona potrebbe inserire Rakitic o Vidal (il cileno interessa ancora, il croato no, ndr) con lo scopo di abbassare le pretese dei nerazzurri”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, l’affare si fa | Conte ha il vice Lukaku!

Bastoni al Real Madrid: Zidane punta il difensore nerazzurro