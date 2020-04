Skriniar: firmato il rinnovo, manca solo l’ufficialità

Inter, la società nerazzurra sembrerebbe intenzionata a bloccare i calciatori della difesa di Antonio Conte. Dopo Bastoni anche per Skriniar sarebbe pronto il prolungamento di contratto

INTER SKRINIAR AGGIORNAMENTO/ Si dice che il miglior attacco sia la difesa e quella predisposta da Antonio Conte con in primis De Vrij coadiuvato da Skriniar e alternativamente da Godin e Bastoni, è stata un ottimo schermo protettivo per Handanovic. Il calciatore slovacco, nonostante quest’anno abbia fatto più fatica con la difesa a tre, è sicuramente uno dei pupilli dell’allenatore. Le sue buone prestazioni hanno però attirato, come per gli orsi il miele, i club più prestigiosi come Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Come ha spiegato Repubblica, la società nerazzurra sembrerebbe pronta a bloccare i propri ‘granatieri’ e parrebbe che il difensore slovacco abbia già firmato il rinnovo del contratto. Manca l’ufficialità, ma sembra che sia solo una formalità, come ben sapete, il giocatore ha rinunciato al suo procuratore proprio per sposare la causa nerazzurra. Per quanto riguarda il suo compagno di reparto De Vrij, anche per lui sembrerebbe pronto a breve un prolungamento del contratto.

