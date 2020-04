Marani: “La Serie A deve ricominciare con rigore, serietà e in silenzio”

Inter, il responsabile dell’area eventi calcio di Sky Italia Matteo Marani, ha voluto dare il suo parere sul futuro prossimo dello sport nazionale. Inoltre ha dato le sue delucidazioni sulla possibile ripartenza della stagione

INTER MARANI INTERVISTA/ Il noto giornalista e responsabile dell’area eventi calcio di Sky Italia Matteo Marani, è stato intervistato da ‘Tuttosport’ per avere un parere sulla situazione dello sport nazionale in Italia. Queste le sue parole: “Dal 9 marzo, ultima partita giocata tra Sassuolo e Brescia, è passato un mese e mezzo. Il calcio non conosceva uno stop così lungo da trent’anni”. Poi ha voluto dare un ulteriore spiegazione e ha detto: “Nella sosta forzata abbiamo ascoltato ogni previsione. E il suo esatto contrario. Campionato da concludere con i play-off, poi scudetto a tavolino, quindi da chiudere senza titolo. Grazie all’intervento della Fifa, si è deciso correttamente di terminare la stagione. Il secondo fronte degli annunci insensati ha riguardato i costi. Da accollare ai calciatori, anzi ai club, anzi da coprire con i soldi di Fifa o governo. Lasciamo perdere la Uefa, che in questa fase di emergenza ha provato a rivalutare la gestione Platini. Il 5 marzo dichiarava l’Europeo intoccabile. Nel frattempo ha cambiato un paio di volte la data di inizio. Prima le coppe europee andavano chiuse a giugno, adesso siamo giunti al 29 agosto, e chissà che non si arrivi a una coda in settembre, tenuto conto che volare in mezzo a un’Europa ancora contagiata sarà un impegno rischioso e complicato”.

