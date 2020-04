Vecino: il centrocampista potrebbe essere scambiato con un attaccante

Inter, il club sta pensando ad un possibile scambio con l’Everton, che manderebbe Matias Vecino in Premier League e riporterebbe in Italia il giovane attaccante, ex Juventus, Moses Kean

INTER SCAMBIO VECINO-KEAN/ Proseguono le voci di mercato, che riguardano un interessamento da parte della società nerazzurra verso l’ex attaccante della Juventus Moses Kean, in questo momento all’Everton. Nonostante i rapporti tra Mino Raiola e il club meneghino non siano propriamente idilliaci, si sta cercando di trovare la giusta alchimia per trovare un accordo tra i due club, per questa possibile operazione. Il club inglese valuterebbe il cartellino del calciatore, che è stato acquistato per 30 milioni di euro, ma che in Premier non ha trovato spazio, intorno ai 25 milioni. L’intenzione dell’Inter è di provare uno scambio alla pari con Matias Vecino, che già a gennaio aveva rischiato di lasciare il club nerazzurro. L’ipotesi sembrerebbe gradita anche al tecnico Ancelotti, che ha sempre stimato il centrocampista uruguaiano, inoltre il valore dei due calciatori è simile quindi uno scambio alla pari converrebbe ad entrambe le due società.

Naturalmente poi Suning, dovrebbe trovare anche l’accordo per il contratto dell’attaccante con Mino Raiola.