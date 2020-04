Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le nuove dichiarazioni su Chiesa del patron e presidente della Fiorentina Rocco Commisso

“Il calcio e l’italia devono ripartire, non possono restare fermi ancora a lungo. Il Paese sta andando incontro a una forte recessione. La mia unica pregiudiziale era il timore che si potesse compromettere la stagione 20-21, ma le cose sono cambiate. Fondamentale è la salute”. Così Rocco Commisso ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ a proposito della ripresa del campionato di Serie A. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi alla Juve | Prezzo shock

Calciomercato Inter, futuro Chiesa | Commisso: “Sì alla cessione, ma a due condizioni”

Nell’intervista al quotidiano romano, il patron e presidente della Fiorentina si è soffermato pure sul futuro di Federico Chiesa, per il quale come noto è in atto una sfida tra l’Inter e la Juventus. Commisso ha nuovamente riaperto alla cessione del figlio d’arte, ponendo però due condizioni: “La prima è che me lo chieda e a oggi non l’ha fatto. La seconda, che l’offerta (sui 55-60 milioni, ndr) sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nerazzurri respinti | “Non è il momento”

“Potrei accontentarlo solo se le due cose si verificassero, ma, come ho spiegato, Chiesa non ha mai detto a me, né a Joe Barone, né a Pradé, che se ne vuole andare – ha evidenziato – Manco da Firenze da due mesi, quando tornerò il futuro di Chiesa e Castrovilli (altro calciatore viola nel mirino dei nerazzurri e non solo, ndr) non saranno il primo problema da affrontare, ma il secondo”, ha concluso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, occhio a Kessie | Doppia ipotesi di scambio

Calciomercato Inter, colpo in attacco | Contatti con Raiola