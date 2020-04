Tonali: sorpasso nerazzurro per l’acquisizione del centrocampista

Inter, nuovo sorpasso nerazzurro per l’acquisizione nel prossimo calciomercato del centrocampista del Brescia Sandro Tonali. L’arrivo del calciatore potrebbe far partire Marcelo Brozovic

INTER TONALI AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali molto probabilmente la prossima stagione potrà dimostrare tutte le sue qualità in una big del campionato italiano. Il presidente del club lombardo Massimo Cellino, ha però fissato il prezzo intorno ai 40-50 milioni di euro e non intende concedere sconti. In Italia sono tre le squadre che sembrano più interessate al giocatore, ma se il Milan appare nettamente dietro, vista la sua non rosea situazione finanziaria, Inter e Juventus se la giocano quasi alla pari. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, c’è stato un nuovo sorpasso della società milanese nei confronti della Juventus, anche grazie al progetto che stanno preparando su misura per il futuro del calciatore.

LEGGI ANCHE ->>> Lukaku shock: ”A gennaio ‘strana’ febbre, qualcuno stava per svenire”