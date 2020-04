Calciomercato Inter, contatti per il super colpo | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la volontà della dirigenza nerazzurra di mettere a segno un grande colpo a centrocampo. Ecco nome e strategia

Nonostante l’emergenza coronavirus e le conseguenze negative sul piano economico, l’Inter progetta una grande campagna acquisti nel prossimo calciomercato. L’obiettivo più importante sarà un centrocampista e a tal proposito giungono conferme da ‘Tuttosport’ circa la volontà di provare a mettere le mani su Paul Pogba. A quanto pare Marotta ha già avviato i contatti con Mino Raiola e di fatto si inserito nella corsa al cartellino del francese che comprende Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, obiettivo Pogba: ecco chi ‘finanzia’ il colpo

L’Ad nerazzurro farebbe poi affidamento sugli eccellenti rapporti instaurati in questi mesi col Manchester United. Inoltre l’Inter, a differenza della Juve che è intenzionata a proporre degli scambi, pare disposta a investire tanto cash. Che conta di raggranellare dalle cessioni, vedi per esempio quella di Lautaro Martinez e/o dai riscatti di Mauro Icardi e Ivan Perisic. Lo ‘scoglio’ ingaggio di Pogba, circa 15 milioni a stagione? Stando al quotidiano torinese, come i bianconeri pure i nerazzurri potrebbero sfruttare i benefici fiscali del decreto crescita per i professionisti che arrivano o tornano in Italia dall’estero.

L’alternativa, meglio dire il profilo parallelo al transalpino che valuta Suning per il centrocampo è probabilmente Sergej Milinkovic-Savic. A sua volta il serbo della Lazio è un candidato autorevole al post Pogba allo United. Infine c’è sempre Vidal, il grande pallino di Conte che potrebbe arrivare a prescindere e per una cifra vicina ai 10 milioni.

