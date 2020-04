Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni di un giovane calciatore di recente accostato con forza al club nerazzurro

Niente Inter per Junior Firpo. Sui social il giovane terzino del Barcellona, accostato ai nerazzurri anche perché i blaugrana lo avrebbero offerto come contropartita nell’affare Lautaro, ha respinto le voci dichiarando di voler proseguire la sua avventura in Catalogna. “Ho giocato una prima stagione di ambientamento e credo di aver disputato più partite di quanto immaginassi, alcune anche positive – le parole del 23enne dominicano – Sapevo di arrivare in un club come il Barcellona e devo dire che sono molto contento di essere qui. Provo a dare tutto e la voglia e le motivazioni non mi mancano. Messi? Non ho avuto la fortuna di vedere altri giocatori, però tra quelli che ho visto posso dire che è il migliore al mondo senza dubbio”, ha concluso.

Calciomercato Inter, corsia sinistra: Conte vuole Marcos Alonso. E intanto Young…

Va detto che Firpo non dovrebbe rientrare nella lista della spesa nerazzurra, per la corsia mancina Marotta punterà tutto su Marcos Alonso del Chelsea. E’ lo spagnolo ex Fiorentina il grande desiderio di Antonio Conte. A proposito sempre di fascia sinistra, l’unico al momento certo della conferma è l’inglese Ashley Young. Il club gli ha offerto il rinnovo, decidendo appunto di sfruttare l’opzione, e l’ex Manchester United ha accettato.

