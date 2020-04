Burgnich: la ‘Roccia’ nerazzurra compie oggi 81 anni

Inter, l’ex difensore della Grande Inter di Helenio Herrera Tarcisio Burgnich spegne oggi 81 candeline. L’ex calciatore nei suoi dodici anni in nerazzurro ha vinto ben 8 trofei

INTER BURGNICH COMPLEANNO/ Un grande ex difensore nerazzurro compie oggi 81 anni. Alcuni indizi, per capire di chi stiamo parlando: 12 stagioni all’Inter dal 1962 al 1974, 359 presenze in campionato comprendendo anche lo spareggio con il Bologna, 47 in coppa Italia, 57 nelle coppe Internazionali e altre 12 presenze in altre coppe. Nel suo periodo a Milano ha vinto quattro scudetti, due coppe dei campioni e due coppe Intercontinentali. L’ex giocatore di cui stiamo parlando, qualora non l’avete indovinato, è Tarcisio Burgnich e il sito ufficiale dell’Inter lo ha festeggiato così: “Ha indossato la maglia nerazzurra per dodici stagioni, dal 1962 al 1974, collezionando 475 presenze e segnando 7 gol. Grazie al suo modo di giocare, al suo carattere e alla sua grinta è diventato la “Roccia” della Grande Inter, conquistando otto trofei: quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

