Kumbulla: il difensore dice no al Napoli e vuole solo l’Inter

Inter, il difensore dell’Hellas Verona Kumbulla è uno degli obiettivi in vista del prossimo calciomercato. Il tecnico Antonio Conte ne ha fatto richiesta esplicita ai dirigenti nerazzurri

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla, resta sempre uno degli obiettivi per la prossima stagione della società nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico Antonio Conte avrebbe fatto una certa pressione ai dirigenti, per inserire il giocatore nella lista della spesa in vista del prossimo calciomercato. La società milanese e quella scaligera, devono solo trovare la formula perfetta per concludere la trattativa, visto che il difensore ha fatto esplicita richiesta di gradire la destinazione lombarda e avrebbe rifiutato la possibilità di passare al Napoli.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, svolta Aubameyang | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Mertens può sbloccare il vice Lukaku

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Esposito ‘sacrificato’ per il colpo

In ogni caso nulla è certo, perché se il rischio ‘italiano’ è stato scongiurato, alcuni club della Bundesliga sembrano essere a loro volta interessati al giocatore e potrebbero inserirsi anche loro nella trattativa.