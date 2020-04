Kumbulla: l’Inter sta preparando un nuovo piano per il difensore

Inter, il futuro di Marash Kumbulla potrebbe essere ancora all’Hellas Verona anche la prossima stagione. Il club milanese potrebbe lasciarlo in prestito ancora per un anno

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Dopo la decisione del calciatore che ha confermato la sua preferenza verso la squadra scelta per il futuro, il difensore Marash Kumbulla si può già considerare un calciatore dell’Inter. Come ha spiegato ‘Tuttosport’ nell’edizione odierna, non è però certa la partenza già nella prossima stagione del difensore dell’Hellas Verona. Come ha spiegato il quotidiano, il club milanese, anche con la cessione di Godin, avrebbe comunque due difensori di centro-destra come Skriniar e D’Ambrosio. Quindi il club nerazzurro, potrebbe decidere di lasciare comunque ancora un anno in prestito nella squadra scaligera il calciatore, per poi portarlo a Milano nel 2021.

In questo modo, il giovane giocatore albanese potrà avere la possibilità di fare un altro anno in serie A senza grandissime pressioni e acquisire ulteriore esperienza, per poi fare il grande salto in una big del nostro campionato. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un classe 2000, quindi giovanissimo.