Wagner Ribeiro: “Lautaro è un crack del calcio, qualsiasi allenatore lo vorrebbe”

Inter, l’agente Wagner Ribeiro ha voluto dare la sua opinione sui sogni di mercato sia del presidente del Real Madrid Florentino Perez che del Barcellona. Inoltre ha dato un parere anche su Lautaro Martinez

INTER RIBEIRO SU LAUTARO/ L’agente Wagner Ribeiro, famoso per aver rappresentato un giocatore come Robinho, agevolando il suo passaggio dal Santos al Real Madrid e per aver parlato in maniera poco lusinghiera, per usare un eufemismo, dell’ex allenatore della nazionale brasiliana Felipe Scolari, dopo il suo esonero dal Brasile nel luglio del 2014, è stato intervistato da Espn. Il procuratore ha voluto dare la sua opinione sui sogni proibiti del calcio mercato e ha spiegato che il presidente del Real Madrid Florentino Perez vorrebbe prendere Neymar, giocatore ora al Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Mertens può sbloccare il vice Lukaku

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, svolta Aubameyang | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Esposito ‘sacrificato’ per il colpo

Poi ha parlato anche dell’attaccante dell’Inter e sogno del Barcellona e ha spiegato: “Lautaro è un crack del calcio, qualsiasi allenatore vorrebbe avere lui, Neymar e Lionel Messi insieme”.