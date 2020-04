Asamoah ai saluti: contatti con il Fenerbahce

Kwadwo Asamoah potrebbe presto lasciare l’Inter. Con l’infortunio al ginocchio che l’ha messo ko per gran parte della stagione, il laterale ghanese potrebbe diventare una delle cessioni più importanti in vista dell’estate. Stando a ‘Calciomercato.it’, l’entourage avrebbe avuto dei contatti recenti con il Fenerbahce, club pronto a garantirgli un triennale. L’Inter è pronta ad accettare se riuscirà a trovare il sostituto adatto: resta in pole Alonso del Chelsea.

