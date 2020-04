Assalto a Willian del Chelsea, altro illustre parametro zero

L’Inter ha deciso: oltre a Cavani e Giroud, tenterà l’assalto anche per un altro parametro zero di lusso, il brasiliano Willian. Il 31enne esterno d’attacco è ricercato dai più grandi top club europei e fa gola a moltissimi in vista della prossima stagione. Oltre alla Juventus e all’Arsenal, le maggiori inseguitrici così come il Liverpool, Willian starebbe diventando un obiettivo sensibile anche dell’Inter, con Conte che lo avrebbe esplicitamente chiesto per l’attacco. La richiesta del giocatore è di circa 6,5 milioni di euro a stagione per almeno 3 anni.

