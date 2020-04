Inter gelata: richiesta shock di Cavani

Edinson Cavani è un nome caldissimo in entrata per l’Inter. Dopo Giroud, altro colpo a zero, e Aubameyang, i nerazzurri pensano all’ex Napoli per comporre insieme a Lukaku una coppia gol di assoluto valore. Cavani si libererà a parametro zero ma il serio ostacolo è l’ingaggio da 14 milioni di euro. Come riporta ‘Le10sport.com’, Cavani non avrebbe intenzione di abbassarsi lo stipendio, complicando decisamente la possibilità di potersi trasferire a Milano. Sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto l’Atletico Madrid a rinunciare al suo acquisto nello scorso gennaio.

