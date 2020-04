Zenga: l’Uomo Ragno compie oggi 60 anni. Gli auguri di tutti gli interisti

Inter, compie oggi 60 anni uno dei migliori portieri della storia della ‘Beneamata’. Tanti auguri Walter Zenga sangue nerazzurro dipinto di nerazzurro, 60 anni e non sentirli

INTER COMPLEANNO ZENGA/ Oggi è il compleanno di un campione che ha militato nella squadra nerazzurra dal 1982 al 1994, senza contare la trafila nelle giovanili. Queste le sue parole quando ha ricordato la sua esperienza nella squadra meneghina: “L‘Inter è il club della mia vita perché ho avuto il privilegio di nascere e tifare per l’Inter, giocarci in tutte le giovanili possibili, fare da raccattapalle, ho avuto la fortuna di andare in Curva e di indossare questa maglia onorandola per 473 volte”. Nel 2018, come ha spiegato il sito ufficiale dell’Inter, che non poteva esimersi dal fare gli auguri a Walter Zenga, uno dei portieri più forti della storia della ‘Beneamata‘ e non solo, è stato inserito nella Hall of Fame. Dopo questo riconoscimento disse emozionato e orgoglioso: “Il sogno di un bambino che è diventato realtà. Andavo allo stadio, volevo vedere solo l’Inter, questo premio è un’emozione unica!”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus | Ligue 1 sospesa definitivamente

Calciomercato, 124 milioni di euro | Inter ‘spaventata’

Oggi l’Uomo Ragno compie 60 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.